Hace unas semanas, el artista vallenato sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que se retiraba de la música por un tiempo indefinido. Aunque en principio se desconocían los motivos de su decisión, en algunos conciertos fue explicando qué fue lo que lo llevó a dar un paso al costado.

Así ocurrió este martes en la capital del Valle del Cauca, donde hizo parte de los artistas que se presentaron en el Superconcierto de la Feria de Cali. En medio de su presentación, el oriundo de Urumita dedicó un espacio para dejarles un mensaje a sus seguidores.

“No soy perfecto, ni lo quiero ser tampoco. Dedíquense tiempo ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera y la salud mental menos. No hay cosa que enferme más que el propio dinero por estar buscándolo, buscándolo y buscándolo”, indicó el cantante sentado en el escenario.

En su intervención, Silvestre Dangond, de 42 años, aseguró que le faltan solo 3 presentaciones para terminar culminar, temporalmente, sus 20 años de trayectoria musical.

“Los amigos que traicionan son los que tú más quieres porque saben que los vas a perdonar. Hoy estoy aquí, me quedan tres conciertos más, y entro en una pausa indefinida que no sé cuándo voy a volver. Qué manera de despedirme: con pie doblado, con lluvia, con la frente en alto y un gran mensaje de positivismo para ustedes”, agregó en el concierto.

Por último, dejó claro que su vida no depende de su faceta artística y que aprovechará para estar más cerca de sus seres queridos.

“He sido un hombre organizado, entre comillas inteligente, y no dependo de la música solamente. Voy a dedicarme tiempo a mí, a mis tres hijos y a mi esposa. No quiero ser ejemplo de nadie porque no merezco serlo. Soy bien tremendo… bien tremendo”, concluyó el cantante.