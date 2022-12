El mexicano que ya está radicado en Colombia desde hace varios años viajó a Cali para disfrutar de uno de los eventos que más trae público del país en este cierre de año, pero tuvo una pésima experiencia.

Según contó en sus historias de Instagram, cuando llegó a la capital vallecaucana unos amigos lo invitaron a un palco carísimo, muy cerca de la tarima, pero ni allí hubo seguridad.

“Después de la presentación de Maluma voy al baño con un amigo y cuando estábamos haciendo la fila se armó una pelea. Yo me corro para atrás y siento que me halan las cadenas por la espalda y me arañaron”, contó. De esa acción le quedó esta marca en el cuello.

Pero Raúl Gasca alcanzó a reaccionar y forcejeó con el hombre que le quería quitar sus cadenas, que, dijo eran muy caras. “Siento que me halan, yo me agarro las cadenas y cuando me volteo el tipo me seguía halando y yo forcejeaba. Otro me pegó por el brazo y luego siento algo que me echaron en la cara. Yo me quedé con la cadena más delgada y de repente cuando volteó ya no los vi. Se me llevaron la cadena más gruesa, muy cara”, contó.

Él también contó que le ardió el ojo y la cara, así que cree que le echaron algo. “Es la primera vez que me pasa y es muy triste”, relató.

Robos en la Feria de Cali: Raúl Gasca contó más cosas que pasaron

Según dijo, la inseguridad en la capital vallecaucana por estos días está disparada, al menos en lo que él pudo vivir en sus primeras horas.

Raúl Gasca contó otros hechos que vivieron personas que estaban cercanas a él. “No solo me robaron a mí, a muchísima gente. Me rompieron la camisa. Fue una experiencia bien fea. La chica que estaba en el palco de al lado dijo que le robaron el celular y que le pusieron como escopolamina porque se desmayó. A la salida seguían robando y me echaron algo en el brazo que me empezó a arder”, contó el mexicano.

A pesar de que hay muchos más eventos para disfrutar en la Feria de Cali, Raúl asegura que no le quedaron ganas de asistir a más y solamente invita a las autoridades a tener más control y a que las personas asistan con mucha precaución, pues él, desilusionado, no se siente con ánimo de seguir disfrutando de todo lo que hay.

De hecho, constantemente se conocen videos de peleas y más situaciones bochornosas que suceden en Cali por estos días.