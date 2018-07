‘Mejor video latino’, así se llama la categoría que tiene como contrincantes a los más grandes exponentes de la música y el sabor latino, quienes actualmente están haciendo que los sonidos de su cultura giren alrededor y encanten al mundo.

El artículo continúa abajo

Estos son los nomidados a ‘Mejor video latino’:

Daddy Yankee: ‘Dura’

J Balvin: ‘Mi gente’

Jennifer López junto a Dj Khaled y Cardi B: ‘Dinero’

Luis Fonsi y Demi Lovato: ‘Échame la culpa’

Maluma: ‘Felices los 4’

Shakira y Maluma: ‘Chantaje’

Estas son algunas de las otras categorías que se hacen presentes con grandes artistas:

Video del año

Ariana Grande: ‘No Tears Left to Cry’

Bruno Mars ft. Cardi B: ‘Finesse (Remix)’

Camila Cabello ft. Young Thug: ‘Havana’

The Carters: ‘APES**T’

Childish Gambino: ‘This Is America’

Drake: ‘God’s Plan’

Artista del año

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

Canción del año

Bruno Mars ft. Cardi B: ‘Finesse (Remix)’

Camila Cabello ft. Young Thug: ‘Havana’

Drake: ‘God’s Plan’

Dua Lipa: ‘New Rules’

Ed Sheeran: ‘Perfect’

Post Malone ft. 21 Savage: ‘Rockstar’

Mejor nuevo artista

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Mejor colaboración

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line: ‘Meant to Be’

Bruno Mars ft. Cardi B: ‘Finesse (Remix)’

The Carters: ‘APES**T’

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B: ‘Dinero’

Logic ft. Alessia Cara & Khalid: ‘1-800-273-8255’

N.E.R.D & Rihanna: ‘Lemon’

La premiación que será transmitida en vivo el próximo 20 de agosto por MTV Latinoamérica desde el Radio City Music Hall a las 8:00 p.m. Colombia asegura ser uno de los eventos del año, que no solo contará con la participación de grandes estrellas de la escena musical sino un gran grupo de creadores de contenido para Instagram.