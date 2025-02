Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Shakira arrancó su esperada gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran‘ el pasado 11 de febrero en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, ante 45.000 personas.

El espectáculo, visualmente impresionante, llevó a los asistentes a través de una mezcla de temas recientes como ‘La suerte’, ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, junto con clásicos de su carrera como ‘Hips Don’t Lie’, ‘Inevitable’ y ‘Waka Waka (This Time for Africa)’. Sin embargo, más allá de la puesta en escena, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos.

Ahora bien, una curiosa indirecta que Shakira dejó durante el concierto comienza a viralizarse. En medio de la actuación, detrás de la cantante en la pantalla salió un letrero que decía:

“Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos”. Esta frase, acompañada de un “¡Claramente!”, no pasó desapercibida como un mensaje directo a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué.

Lee También

Este tipo de comentarios, para muchos, muestran que Shakira no ha dejado atrás la herida de la traición de Piqué, un tema que, a pesar del tiempo, sigue causando repercusiones en sus actuaciones y declaraciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.