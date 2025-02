El regreso de Shakira a los escenarios este 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, fue toda una sensación y superó las expectativas de todos sus fanáticos. Con una producción imponente, coreografías enérgicas, un setlist de más de 30 canciones, 13 cambios de vestuario y una conexión única con su público, la barranquillera dio inicio a su esperada gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Durante la velada, que inició con ‘Ojos Así’ y desató la euforia en sus fans, la cantautora hizo un recorrido de su carrera musical con los clásicos que marcaron sus inicios, pero también interpretó sus más recientes lanzamientos. Se hizo evidente que estuvo planeando cada detalle del concierto, pues tuvo una loba gigante en el escenario con pasarela, la acompañaron sus bailarines, tocó la guitarra y mucho más.

There’s no one like Shakira and the new intro to “Ojos Así” proves it.

pic.twitter.com/GnFHZp7NN6

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 12, 2025