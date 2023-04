Mientras en Colombia la venta de vivienda ha tenido un notable descenso y ha subido otro negocio, Shakira le apunta a un nuevo lugar en el que pueda empezar un nuevo capítulo en su vida.

En medio de los rumores que existen sobre su relación con Gerard Piqué y Clara Chía, la cantante colombiana quiere pasar la página en Estados Unidos y alejarse al máximo posible de los paparazzis.

De hecho, recientemente se conoció que ella tomó precauciones para blindarse junto a sus hijos, Milan y Sasha, de la persecución de los medios de comunicación a nivel internacional.

Uno de los aspectos que más se ha destacado de Fisher Island, la lujosa isla en Miami donde compraría mansión, es que solo se puede llegar en helicóptero o en barco.

No obstante, los detalles de ese espacio dejan en evidencia que la intérprete de ‘Monotonía’, que sería vecina de Julia Roberts y Oprah Winfrey, aspira a una exclusividad que le ofrezca calma.

De acuerdo con el sitio oficial de este espacio, ese es un club privado que tiene acceso solo para miembros, con lo que la colombiana tomaría distancia de los medios de comunicación.

Fisher Island Club (ver mapa) está compuesto de 216 acres (unas 87 hectáreas) y aproximadamente cuenta con 800 residencias que, aseguran, “representan a más de 40 países”.

La isla en la que busca una propiedad la barranquillera es calificado por algunas personas como el “lugar más caro del mundo”, precisamente porque es clasificado de manera constante como uno de los códigos postales más ricos de Estados Unidos.

En la siguiente publicación en Twitter, donde se hace el calificativo de Fisher Island, es posible observar una imagen panorámica de cómo es el mencionado espacio, que tiene múltiples lujos.

