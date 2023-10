Los actores que se han vuelto muy populares fuera de Turquía, por su aparición en ‘¿Será que es amor?’ (Sen Çal Kapimi en turco) —serie que se ha traducido a varios idiomas y se ha transmitido en países como, Colombia, Perú y España— y paralizaron a sus fanáticos cuando confirmaron su relación amorosa.

Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en 2020 en el set de la famosa producción y, mientras recreaban el amor de sus personajes, se fueron enamorando.

Las sospechas de su relación comenzaron cuando llegaron a un evento en el mismo carro y la prensa turca los captó. No obstante, la entonces pareja no confirmó su amor, y mantuvo la reserva.

Su noviazgo se confirmó en 2021, cuando los intérpretes de ‘Serkan’ y ‘Eda’ se fueron de vacaciones a las Maldivas y, en sus redes sociales, compartieron una foto juntos.

¿Quién es la pareja de Kerem Bürsin en la vida real?

Después de terminar con Hande Erçel, se crearon rumores de el galán turco tenía una relación con Stephanie Cayo —famosa actriz peruana que trabajó en varias producciones de Colombia, como ‘El secretario’— y recientemente se dice que está saliendo con Hafsanur Sancaktutan, actriz turca de 23 años con la que también trabajó.

El actor se pronunció sobre los rumores de esa relación, dijo Hola, pero no los confirmó ni los desmintió. No obstante, sí dijo que lo principal, antes de comenzar un noviazgo, es reconocer el amor propio.

¿Quién es el novio de Hande Erçel?

Después de terminar su relación con Bürsi, la protagonista de ‘¿Será que es amor?’ (serie también conocida como ‘Llamas a mi puerta’ o ‘Love is in the air’) comenzó un romance con el abogado Hakan Sabanci, indicó Mag El Comercio, que se confirmó porque compartieron unas vacaciones juntos.

No obstante, también se especuló que la pareja habría tenido una crisis y, por ahora, no hay certeza de que sigan juntos.

