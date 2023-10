Las telenovelas turcas cada vez tienen más acogida en el mundo iberoamericano, en donde se han popularizado producciones como ‘Elif’ —que duró varios años en la programación de Caracol TV—, ‘Hercai’ y ‘Amor de contrabando’.

A la lista, se suma ‘¿Será que es amor?’ (título original en turco: ‘Sen Çal Kapımı’), que trata la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, una estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en Italia y un arquitecto consagrado y muy exitoso, interpretados por las estrellas turcas Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente.

Mientras ella es una joven espontánea, enérgica y soñadora, él es un exitoso hombre obsesionado con el trabajo, frío y pragmático.

Todo cambiará cuando sus vidas se crucen. Ella lo culpa por haber perdido la oportunidad de ganarse la beca y él, como recompensa, le propone que trabaje en su empresa de arquitectura.

Los protagonistas terminan haciendo un trato que los une mucho más y terminan enamorándose, aunque, para vivir su amor, tendrán que pasar por varios obstáculos.

Dónde puedo ver la serie completa ‘¿Será que es amor?’

La producción turca, emitida originalmente por Fox, se puede ver gratuitamente en TNT Novelas, canal que se estrenó en Colombia y otros países de Latinoamérica, en distintos operadores de cable.

Los horarios, de acuerdo con el país, son:

Colombia: 10:50 de la noche.

México: 9:50 de la noche.

Argentina: 7:50 de la noche.

El canal hace maratón de todos los capítulos de la semana durante los sábados, entre las 7:00 y 12:00 de la noche, hora de Colombia.

La serie también se encuentra disponible en HBO Max, aplicación de ‘streaming’, donde se pueden ver todos los capítulos sin interrupciones, pero pagando la suscripción mensual.

Cuántos capítulos tiene la serie ‘¿Será que es amor?’

La producción, también conocida en otros países como ‘Love is in the air’ o ‘Llamas a mi puerta’, tiene dos temporadas.

La primera se compone de 121 episodios, mientras que la segunda tiene unos 50.

Elenco de ‘¿Será que es amor?’

Los actores que trabajan en la serie son:

Hande Erçel : interpreta el papel de Eda Yildiz, una joven espontánea, enérgica y soñadora, que vive con su tía y una de sus mejores amigas, pues perdió a sus padres en un accidente. Su mayor deseo es ser una de las mejores arquitectas paisajistas.

: interpreta el papel de Eda Yildiz, una joven espontánea, enérgica y soñadora, que vive con su tía y una de sus mejores amigas, pues perdió a sus padres en un accidente. Su mayor deseo es ser una de las mejores arquitectas paisajistas. Kerem Bürsin: hace de Serkan Bolat, un arquitecto que dirige la empresa de su papá. Es perfeccionista y muy exigente consigo misma y los demás, aunque en el fondo es noble.

En los papeles secundarios están:

Elçin Afacan: interpreta a Melek Yücel, una de las mejores amigas de Eda, que sueña con encontrar el amor.

interpreta a Melek Yücel, una de las mejores amigas de Eda, que sueña con encontrar el amor. Bige Önal: le da vida a Selin Atakan, exnovia de Serkan y una de las socias de su compañía. Es rival de Eda por el amor del protagonista.

le da vida a Selin Atakan, exnovia de Serkan y una de las socias de su compañía. Es rival de Eda por el amor del protagonista. Melisa Döngel: su papel es el de Ceren Başar, una abogada de una familia adinerada. Es muy amiga de Eda y termina trabajando para la compañía de Serkan.

su papel es el de Ceren Başar, una abogada de una familia adinerada. Es muy amiga de Eda y termina trabajando para la compañía de Serkan. Neslihan Yeldan: su rol es el de Ayfer Yildiz, la tía de Eda.

su rol es el de Ayfer Yildiz, la tía de Eda. Neslihan Yeldan: es Aydan Bolat, la mamá de Serkan.

es Aydan Bolat, la mamá de Serkan. Başak Gümülcinelioğlu: interpreta a Piril Baytekin, la mejor amiga de Selin y otra de las socias de la compañía de Serkan.

interpreta a Piril Baytekin, la mejor amiga de Selin y otra de las socias de la compañía de Serkan. Çağrı Çıtanak: hace de Ferit Şimşek, un hombre adinerado y empresario de la industria hotelera, que termina asociado a la empresa del protagonista.

hace de Ferit Şimşek, un hombre adinerado y empresario de la industria hotelera, que termina asociado a la empresa del protagonista. Ilkyaz Arslan: interpreta a Leyla Haktan, la fiel asistente de Serkan y una de las que más lo conoce.

interpreta a Leyla Haktan, la fiel asistente de Serkan y una de las que más lo conoce. Anil Ilter: su papel es el de Engin Sezgin, el mejor amigo y socio de Serkan. Es un hombre enamoradísimo.

En estas imágenes aparece parte del elenco:

‘¿Será que es amor?’ (Sen Çal Kapımı) ha ganado seguidores apasionados tanto en Turquía como en el extranjero, y se ha traducido a varios idiomas para llegar a una audiencia global.

Esta serie ha conquistado a audiencias en todo el mundo gracias a su atractiva historia de amor, personajes entrañables y un toque de comedia.

