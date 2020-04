View this post on Instagram

Me siento orgullosa y feliz, de haber hecho las cosas bien, desde el inicio hasta hoy. Y no hablo de mis últimos logros si no de todos… desde que tengo uso de razón cumplí mi palabra, me enorgullece ser una buena hija, hermana, amiga, novia, estudiante, reina, virreina, una princesa, cumplí mi meta de ser graduada como bachiller, estudiar en una universidad que me gusta, estar con las personas que me gusta, sentirme cómoda con mi pequeño círculo de amigos, ser señorita cesar, de hecho siempre tuve claro que el haber nacido ya era alguien en la vida y que cada título adornaba el estar aquí, cumpliendo una misión y ahora me siento orgullosa de llevar vida dentro de mi, una que cambiará todo, pero que estoy segura que será para bien, que me ayudará a madurar en quizás cosas que me hacen falta y cumplir mis otros sueños… al principio nadie dijo que sería fácil y no lo está siendo, pero estoy asumiendo unos de los roles que pretendía asumir en algún momento de mi vida, porque dentro de mi proyecto de vida siempre tuve esta meta y de eso hablaremos; aveces uno no decide que va de primero, Dios tiene el control de todo lo que pasará, porque todo es bajo su voluntad. Y si así lo quiso, lo asumo. 💕 Le doy oficialmente la bienvenida al otro amor de mi vida. Gracias mi amor @cjtoro2 por mi regalito. Ph: @soyelizabethcuellar