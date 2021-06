Eso era lo que ella creía, pues según contó la modelo y empresaria Cindy Álvarez, en su perfil de Instagram, la fiesta la organizaron porque ninguno de los dos veía a sus familias desde hace un año y medio, debido a las restricciones por la pandemia y a los compromisos deportivos de Matheus Uribe con el Porto de Portugal.

“Los extrañábamos demasiado y queríamos tener un momento muy especial con ellos. Esa era la idea que me vendió él para esta sorpresa inesperada”, confesó la mujer en su cuenta pública.

Álvarez, que es pareja del futbolista de la Selección Colombia desde 2014 y con el que tiene tres hijos, publicó un video del momento en que Uribe le propuso matrimonio delante de sus familiares.

“Fue inesperado. Mi corazón se quería salir… me puso el anillo en la mano que no era, pero al final lo entendí y me sentí la mujer más feliz del mundo. Dije ¡Sí!”, escribió la mujer, que en 2008 se dio a conocer en el concurso Señorita Antioquia.