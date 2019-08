Ahí les preguntaron desde quién era más peleón, el más celoso, el más desordenado, el que gastaba más plata y el que buscaba más para la intimidad, hasta por la hora que preferían para el ‘cariñito’ y el momento más incómodo que han vivido como novios.

En las tres primeras preguntas la respuesta fue Alejandra, por lo que ante lo que dijo el cantante sobre dos de los interrogantes, que ella era celosa y desordenada, la presentadora salió en su defensa y a lo primero respondió, con su tono paisa:

“¿Celosa? No, lo que pasa es que Sebastián es demasiado querido con la gente, pero ya se pasa; es demasiado cariñoso con todo el mundo. Entonces, hay veces como que: ‘¡Ay, no! ¡Por qué le tenés que coger la cara a una vieja que no conocés!”.