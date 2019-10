“Efectivamente, siempre me ha gustado Uribe“, fue la explicación que le dio el cantante a la presentadora del medio, quien le indagó por qué pretende votar por Alfredo Ramos, en Medellín; además Yatra agregó que el padre del aspirante a la alcaldía de la capital paisa condecoró a su abuelo.

Ante lo mencionado por el artista, Eva lo cuestionó sobre su relación con el senador, y él dijo:

“Con Uribe me he hablado un par de veces. Con Duque he hablado muchas veces, tenemos una relación muy bacana; el otro día hablamos por Facetime”.

Además, comentó que la última vez que habló con el presidente de Colombia fue para tratar el tema de la economía naranja, y que también tiene una buena relación con su esposa y sus hijos.

“¿Por quién no votarías nunca?”, fue la siguiente pregunta de la periodista, y el artista sugirió, junto a ella, que Gustavo Petro sería la respuesta.

Este es la entrevista, que fue compartida por Daniel Sanín:

Gracias @SebastianYatra, un Colombiano de bien, la tiene clara, no le gusta la impunidad y votará por @AlfredoRamosM pic.twitter.com/8eTufb29fC — Daniel Sanin (@DanielSanin) October 25, 2019

Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar no se mostró de acuerdo con Sebastián, pues trinó que aunque le parecía honesto, ya que él tenía solvencia económica, hay otras personas que han salido mal libradas a causa del “uribismo”.