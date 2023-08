La música popular en Colombia ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pues gracias a artistas como Jessi Uribe, Pipe Bueno y más se consolidó el trabajo hecho por Darío Gómez, ‘El Charrito negro’ y otros que llevaban más tiempo haciendo este género musical.

(Ver también: Jhonny Rivera habla de edad de su novia: no quería que dijeran que lo tiene de “marrano”)

De hecho, ahora es más común ver a jóvenes artistas cantando canciones con estas melodías y no solo reguetón, como muchas personas creen. Uno de estos artistas nuevos es Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, quien en los últimos meses ha ganado más reconocimiento gracias a sus conciertos y canciones tales como ‘Mi decisión’.

Esta canción la sacó él primero como solista en 2018, pero un tiempo después hizo una nueva versión con Jhonny y Andy Rivera, lo que potenció mucho más su carrera. No obstante, esto se convirtió en una polémica, ya que muchos aseguran que los Rivera se aprovecharon del joven cantante y hasta le robaron el reconocimiento.

Ante esto, Ayala acabó con la polémica y explicó realmente cómo sucedieron las cosas alrededor de esta composición musical.

“La verdad una vez canté allá en mi pueblo, pero en vez de cantar reguetón preferí lanzarme con música popular, ya que en los municipios se escucha más eso. Cuando me vieron cantar, mucha gente me comenzó a contratar para toques en las veredas y ahí comencé a ganar plata con esto que me apasiona“, comenzó explicando Ayala en dialogo con La Red del Canal Caracol.

Sebastián Ayala es un cantante de música popular que ha tomado fuerza en el último tiempo gracias a la canción ‘Mi decisión’ que hizo en colaboración junto a Jhonny Rivera y Andy Rivera. El artista nos cuenta su historia de vida, las dificultades por las que ha pasado. pic.twitter.com/4iYWWjcA3L — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 27, 2023

Lee También

Y agregó: “Luego ya saqué mis canciones y esta de ‘Mi decisión’ ganó popularidad gracias a TikTok, porque yo la subí ahí y comenzó a tener muchas reproducciones en poco tiempo, lo que le llamó la atención a Jhonny Rivera”.

El joven de 25 años explicó que él estaba en una bomba de gasolina cuando lo llamó el cantante pereirano y lo invitó a la finca para que llegaran a un acuerdo y así poder grabar el rémix de la canción.

“Al momento de que el video salió, definitivamente fue un cambio total para mi vida, porque eso me dio mucho reconocimiento”, concluyó Ayala con un tono optimista y de agradecimiento.

(Ver también: “Estaba aburrido de que me trataran de gay”: Jhonny Rivera habla de su joven novia)

Actualmente, dicho video cuenta con 155 millones de reproducciones en YouTube en 12 meses, siendo una de las canciones de este género que más les gustó a los usuarios de Internet.

Eso es algo que hace con frecuencia Jhonny Rivera, por ejemplo, buscar nuevos artistas con gran talento, hacer una colaboración y que así tengan más reconocimiento. De hecho, hace un tiempo dijo a través de sus redes sociales que el artista que quisiera compartir su música, podían enviársela y si se daba la oportunidad de grabar, él asumiría los gastos de producción y promoción del tema.