Sara Uribe, reconocida modelo, empresaria y presentadora, sorprendió este viernes, 5 de mayo, a todos sus fans en Instagram, en donde cuenta con cerca de 7 millones de seguidores, al hablar sobre una decepción amorosa por la que está pasando.

Y es que después de la sonada ruptura entre ella y el exfutbolista Fredy Guarín, poco se ha conocido sobre los nuevos amores de Uribe, pese a rumores en los que la han relacionado con otros famosos, incluso, recientemente, con un ‘influencer’; sin embargo, con lo que confesó hace pocas horas, dejó claro que Guarín es un tema superado.

La modelo, que hace unas semanas reveló cómo fue estafada por sus socios, suele interactuar bastante con sus fieles seguidores y dejó saber que pasa por una tusa, llamando la atención con una imagen que compartió y en la que dice: “Y si un día vuelve, acuérdate de cómo te dejó cuando se fue”.

Sobre este mensaje, Uribe dejó el siguiente comentario: “Hoy amanecí como entusada, pero leí esto y se me está quitando“. Tras este ‘post’ en sus ‘stories’, sus seguidores, al parecer, la habrían llenado de cientos de mensajes preguntándole las razones de dicha publicación y si tenía que ver con Guarín.

Tanta fue la insistencia, que la también creadora de contenido salió en un video y dejó claro que su decepción amorosa no tiene nada que ver con el exfutbolista.

“Ustedes creen que el papá del niño es la única pareja que yo he tenido, eso es lo que he mostrado; no, no, no, hágame el favor. En todo caso que alcen la mano las que tiene tusa hoy porque es viernes y el cuerpo lo sabe”, expresó la antioqueña.