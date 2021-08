Y es que, desde hace días, fans de la famosa la han visto más respuesta, por eso, no han faltado los que le escriben o preguntan si le dará pronto un hermanito a Jacobo (que ya tiene dos hermanos por el lado de su papá, Fredy Guarín).

Ante eso, la celebridad antioqueña confirmó que, efectivamente, está en un proceso para subir de peso, pero negó el resto del cuento.

“¡Ay, gorda, noooo! Yo sí me he subido unos kilitos, pero embarazo, no, no”; fue la respuesta de la ex de Fredy Guarín a quien supuso que estaba esperando bebé.