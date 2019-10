Sin embargo, en una reciente entrevista con 15 Minutos, la artista aclaró que no tiene una relación ni con ese personaje con el que la vieron muy cariñosa, ni con otro.

“[Cedric] No es lo que estoy buscando, a pesar de que sí coincidimos un fin de semana no es el tipo de hombre que me gustaría para mi vida, de mi parte realmente no hubo química. No estoy con él, estoy soltera, feliz, disfrutando esta etapa tan hermosa”, aseguró.

Además de eso, la famosa contó en la revista cómo fue que resultó en Miami con el DJ. Todo empezó unos tres meses antes, cuando él la buscó por Instagram y, después de darle muchos ‘me gusta’ en sus publicaciones, comenzó a mandarle regalos.

“También la invitó en repetidas ocasiones a visitarlo en Europa para conocerse”, agregó la publicación sobre la historia de la celebridad, que actualmente está en ‘Masterchef’, y el exprometido de la exreina Ariadna Gutiérrez.

No obstante, la actriz nunca pudo viajar y, finalmente, terminaron conociéndose en Miami, cuando ella fue por un tema laboral. “El DJ sabía que ella estaría allá y decidió ir para verla”, puntualizó el medio. Pero ni ese detalle hizo que Corrales lo aceptara como novio.

La entrevista completa en la que Sara también habló de sus nuevos proyectos y su exnovio, entre otros temas, se puede leer completa en la reciente edición impresa de 15 Minutos, de la que esta famosa es portada.