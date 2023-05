Sara Corrales es una de las actrices colombianas que logró saltar a la fama gracias a participar en el reality del Canal RCN ‘Protagonistas de Novela’, allí llamó la atención de los televidentes y aunque no ganó, en poco tiempo empezó a tener proyectos como actriz en la pantalla chica.

La antioqueña participó en proyectos como ‘Todos Quieren con Marilyn’, ‘En los Tacones de Eva’, ‘Aquí No Hay Quien Viva’ o ‘Vecinos’, uno por los cuales más se le reconoce. Pero eventualmente ella se animó a probar suerte en el extranjero y así logró trabajar en ‘El Clon’, ‘El Señor de los Cielos’ o ‘Mujeres Asesinas’.

A pesar de que tiene emprendimientos en Colombia, la actriz estuvo viviendo durante los últimos años en México, de hecho, sus más recientes trabajos son allá, como ‘Quererlo Todo’, ‘Reputación Dudosa’ o ‘Mi Camino es Amarte’.

Sin embargo, la vida personal de Sara Corrales también es un tema de conversación, hace unos meses se esperaba que se casara con el mexicano Rafael Gutiérrez, pero eventualmente decidió terminar el compromiso e incluso devolver el anillo.

A propósito de esto, la intérprete activó recientemente la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, y una de las dudas que recibió fue sobre qué pasó con su expareja: “¿Por qué ya no te casaste?”.

¿Por qué Sara Corrales no se casó con Rafael Gutiérrez?

Corrales prefirió ser muy honesta y en sus Instagram Stories respondió con una foto en la que ella aparece probándose un vestido de novia, este fue el contundente mensaje:

“Porque entendí qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que ‘ya debería estar casada’ aun no siendo feliz a su lado”, empezó diciendo la famosa.

También agregó, dejando claro que no estaba contenta con la relación: “Porque estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”.

¿Qué hace Sara Corrales en la actualidad?

La oriunda de Medellín en estos momentos está participando en la segunda temporada de ‘TopChef VIP’, presentado por su compatriota Carmen Villalobos, ella y Sebastián Villalobos son los únicos colombianos en la nueva entrega de este concurso culinario de Telemundo.

La semana anterior tuvo que trabajar en equipo con la actriz venezolana Gabriela Spanic, prepararon una hallaca con toque colombiano y les fue muy bien.