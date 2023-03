Hace un par de años Sara Corrales se radicó en México y se enamoró del actor; la pareja duró un poco más de un año y el galán azteca le pidió la mano, pero un par de meses después la también modelo tomó la decisión de acabar con el compromiso.

(Vea también: Sara Corrales se va de México: su nuevo destino la pone muy cerca de Carmen Villalobos.)

La ruptura tomó por sorpresa a varios seguidores, pero ninguno de los dos quiso dar mayor explicación al respecto. Hasta que un día la ex ‘Protagonista de novela’ abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, y le respondió a un seguidor sobre su fallido compromiso.

“Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes…”, explicó Sara Corrales.