La vida sentimental de los famosos suele ser un tema de gran interés para los internautas, quienes constantemente están al pendiente de cada detalle que publican en sus redes sociales.

(Vea también: Sara Corrales recibió a su novio en Medellín como se debe: bandeja paisa y papayera)

Sara Corrales desmintió romance con Gabriel Soto

Hace unas semanas, la actriz de El señor de los cielos aprovechó una entrevista para ponerle fin a las especulaciones, afirmando que no tiene nada más que una amistad con el galán de las telenovelas mexicanas. “Yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas, pero la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento”, dijo.

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre su supuesto romance con Sara Corrales?

Hasta el momento, el artista había guardado silencio. Sin embargo, fue recientemente entrevistado en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y allí, aclaró los rumores y explicó cuál es su verdadera relación con la actriz colombiana. “Somos compañeros de novela que nos llevamos muy bien todos […] hicimos una química de trabajo todos y salió el rumor de un video en el que estábamos bailando, pero nada que ver”. El actor aseguró que Corrales sí conoció a sus hijas, pero sucedió en una oportunidad que él las llevó al set de grabación.

View this post on Instagram A post shared by gabrielsoto (@gabrielsoto)

Irina Baeva y Gabriel Soto

Sobre los rumores de la supuesta separación de Irina, afirmó: “todo muy bien, todo muy bien […] no se preocupen, todo está perfecto”.

(Lea también: Sara Corrales vuelve a publicar foto de su novio: la “cosita deliciosa mexicana”)

De igual manera, para acabar con esas especulaciones, recientemente, Baeva estuvo como presentadora invitada al programa Despierta América y allí le entregó un detalle muy especial a Alan Tacher. Se trató de la invitación a su matrimonio con el actor. “Todavía no tenemos fecha, pero ya tenemos la primera invitación oficialmente entregada. Aquí seguimos, sigue la boda en pie, todo. Cuando nos preguntan por la fecha es algo que no sabemos responder. Creo que nosotros dos decidimos ya no participar en estos dimes y diretes. No tenemos que demostrar nada a nadie ni estar publicando o posteando para que alguien nos crea”, aseguró.