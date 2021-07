El artista, que se divorció de la iglesia, habló del tema con el personaje conocido como ‘Diva Rebeca’, personificado por Omar Vásquez, y aseguró que él no le guarda ningún rencor a instituciones como la Policía y al Ejército.

Santiago Alarcón dice que un policía asesinó a su papá

“Yo no odio a nadie. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo vi como cuatro días antes“, empezó diciendo el artista, y agregó que él estuvo en el lugar en donde asesinaron a su padre.

Luego de la muerte de su padre, la mamá del actor le contó quién fue el responsable y el rostro del policía se quedó grabado en su mente; luego de que se puso la denuncio en la Fiscalía, el policía terminó preso.

“No he sentido odio ni por él ni por nadie. Lo que sí no puedo resistir son las injusticias. Tengo amigos policías, tengo amigos militares”, dijo Santiago, a quien Julián Román le filtró sin querer su número de celular.

¿Santiago Alarcón tiene amigos uribistas?

A propósito de si guarda rencores y de sus inclinaciones políticas, ‘Diva’ puso la temática sobre la mesa, y el actor aseguró que tiene “un montón”, sorprendiendo así a la presentadora.

“Me gusta sentarme con ellos, porque hablar de eso es maravilloso. Imagínate donde no existiera la diferencia“, explicó el artista, quien fue piropeado por Isabella Santiago, y agregó que le gusta el debate, pero ese sano en donde todos terminan siendo amigos y no hay discusiones.

Aquí, el segmento de la entrevista que le concedió el actor a ‘Diva Rebeca‘: