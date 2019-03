Sandra estaba montando a caballo junto a su hermana Andrea, en el mismo animal, y las riendas se le enredaron en el dedo gordo de su mano izquierda, relató a ‘Se dice de mí’.

“Ella siempre me hace el chiste y dice que no tiene ese dedo porque salvó mi vida”, dijo su hermana, pues en un primer momento Sandra alcanzó a soltar las riendas, pero estas se fueron hacia el cuello de Andrea, por lo cual reaccionó y las volvió a tomar, pero en ese momento se le volvió a enredar y el caballo jaló con tanta fuerza que se llevó el pulgar.

“Cuando pierdo el dedo, yo no me doy cuenta, porque no duele, no sentí en ese momento nada y seguimos. Cuando me volteé a mirar, estaba llena de sangre y me pregunto qué me pasó y encuentro una burbuja de sangre en la falange”, indicó a ese programa.