El actor que le da vida al paleontólogo Alan Grant en la película ‘Parque Jurásico’ pasa por un momento complejo de su vida, en cuanto a su salud ya que reveló que padece de cáncer. La confesión la hizo a el diario británico The Guardian, y también la consignó en su libro autobiográfica ¿Did I Ever Tell You This?, en español ¿Alguna vez te dije esto?

El histrión británico de 75 años que ha ganado popularidad con roles en películas como ‘La caza del octubre rojo’, ‘El piano’ y ‘En la boca del miedo’, entre otras, contó que todo comenzó cuando notó hace más de un año protuberancias en su cuello que resultaron ser glándulas inflamadas. Esto ocurrió en medio de la promoción de la última parte de Parque Jurásico en 2022.

Sam Neill, de ‘Jurassic park’, tiene cáncer

Después de exámenes, llegó el diagnóstico que determinó que se trataba de un Linfoma no Hodgkin que requirió en una primera etapa tratamiento de quimioterapia. Durante estas sesiones y como es habitual el actor perdió el pelo y la barba. En su libro comenta que se trataba de un anciano calvo y marchito, en cuanto a su aspecto.

El mal que se encuentra en una etapa avanzada, 3 de 4, llevó al actor a pronunciar duras palabras.

“El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo”, esto mismo lo anunció en el libro que además no pretende quedarse solo en el tema de la enfermedad. De hecho, más recientemente el actor aseguró que su cáncer está cediendo y el tratamiento ha arrojado resultados positivos. No obstante, tendrá que tomar medicamente de por vida.

La actitud de Sam pese a lo que ha atravesado es bastante positiva. “Estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y la amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?’”, dijo Neill que refirió que el libro que ha lanzado lo escribió en medio de las terapias y fue una buena manera de pasar el tiempo y le permitió sobrellevar la enfermedad.

Ahora que se siente más recuperado, Sam desea retomar su carrera. Se alista para grabar una película en Australia con Annette Bening y desea que sus seguidores no se obsesionen con el tema del cáncer, sino que sigan viendo en él las varias cosas que hace.