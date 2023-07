Los fanáticos del Universo Marvel —tanto en su versión de cómic como en la de la pantalla grande— no contienen la expectativa por el estreno de la tercera entrega de la serie de películas inspirada en Deadpool.

Y el asunto es así porque desde hace unos meses los actores Ryan Reynolds —que da vida en los filmes al superhéroe parlanchín e ingenioso— y Hugh Jackman han sabido estimular el interés de los cinéfilos por la inclusión del mítico ‘Wolverine’ en la película que se estrenará el próximo año con la dirección de Shawn Levy, el responsable de los dos títulos de Una noche en el museo.

La más reciente estrategia de promoción de la película consistió en la publicación en una historia de la cuenta en Instagram de Reynolds en la que se veía a los dos actores con los uniformes que los personajes llevan en los cómics. Y esto causó furor en las redes sociales por el simple hecho que se trata de la primera vez que se ve a Jackman con el atuendo amarillo de James Logan. Sí, ni en los títulos de los X-men ni en las películas en solitario del personaje había aparecido el actor australiano con este vestuario.

First look at Deadpool and Wolverine in ‘DEADPOOL 3’ ⚔️ pic.twitter.com/VueUohJeiG

— X-Men Updates (@XMenUpdate) July 10, 2023