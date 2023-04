En el último episodio de su podcast ‘Goop’, la actriz tuvo como invitada a su compañera de set, Scarlett Johansson. Las coprotagonistas de ‘Iron man’ y ‘Avengers’ especularon sobre el papel de Natasha Romanoff, también conocida como la Viuda Negra y de la que era la esposa de Robert Downey Jr. en la ficción.

Aunque Johansson dijo con firmeza que ya “terminó” su ciclo dándole vida al personaje, Paltrow no fue tan definitiva.

(Vea también: Scarlett Johansson se sinceró sobre sus fallidos matrimonios, incluido el de Ryan Reynolds.)

La actriz, que ahora también es empresaria de tiempo completo como directora de su marca de estilo de vida ‘Goop’, habló con su compañera y cuando Johansson le preguntó si “también había terminado con Marvel”, Paltrow respondió inicialmente: “¡Creo que sí!”. Pero luego de un silencio dejó abiertas las

“Quiero decir, no he muerto, así que supongo que siempre me pueden pedir (que vuelva)”, continuó.