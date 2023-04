Las redes sociales han estallado con las últimas noticias de Rosalía. De hecho, hace apenas unos días se volvió tendencia al anunciar en un video musical su compromiso con el cantante de música urbana Rauw Alejandro.

Ahora, la española nuevamente se hizo viral por un incidente que vivió durante su más reciente concierto el pasado 26 de marzo en Brasil, como parte del Lollapalooza 2023 y en el que brilló como representante de la música hispana.

La artista se presentó en frente de 60 mil personas en el icónico Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Autódromo de Interalgos, en Sao Paulo, Brasil.

En una de las pausas que la cantante hace en medio de sus canciones, acercó el cabello a uno de los ventiladores que estaba en el escenario. Entonces, afortunadamente, se dio cuenta que una de sus extensiones estaba enredada en el objeto.

Rosalia servindo carisma e entretenimento até com pedaço de cabelo no ventilador sabe… keep cuuuute @rosalia @rosaliaonbr 💗 pic.twitter.com/4aIPkpMyJT

— NotAndrey (@notandreysun) March 27, 2023