Hay historias maravillosas y la que lleva esta foto lo es. Paola, al fondo, vivió mucho tiempo recorriendo las calles de Yumbo, en medio del consumo, deambulando de un lado para otro. Sin embargo, la fuerza de la vida la convocó a luchar y transformarse. Ahora es un ejemplo digno de mostrar, trabaja en un salón de belleza cerca de mi casa en Yumbo y es una dura arreglando uñas (doy fe, ahora soy su cliente más fiel). La encuentran en la calle 5 #5-44 en el Barrio Belalcazar #GenteQueValeLaPena #MujeresBerracas #Orgullo