green

J Balvin publicó el video de ‘Rojo’, donde cuenta una historia, con fuertes y dolorosas escenas, de alguien que fallece porque sufrió un accidente de tránsito mientras utilizaba el celular.

En la secuencia se evidencia todo lo que pierde un hombre (interpretado por el reguetonero, que en la grabación tuvo un destacado maquillaje), como ver nacer y crecer a su hija, por una imprudencia en la vía.

Residente relató en su más reciente sencillo algunos de los momentos más difíciles que ha vivido: depresión, estrés, escapadas de casa, peleas con su padrastro, investigaciones, divorcio, decepción de la industria musical y el asesinato de un amigo, entre otros.

Se mostró vulnerable y evidencia que antes que famoso es un ser humano común y corriente, con alegrías y tristezas. “Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen”, “el concierto está lleno, pero yo estoy vacío”, “en la industria de la música todo es mentira”, y “éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías”, son algunas de las frases que interpreta.

Jessi Uribe llegó con ‘La culpa’, una canción para quienes lamentan los errores que cometieron en una relación y piden perdón.

El video del tema, que se rodó en Medellín, tiene una historia que gira alrededor de una artista que frente al retrato del amor de su vida recuerda todo lo que vivieron. No obstante, antes tuvo una ‘promo’ adicional: ¿recuerda el hombre que se volvió viral porque apareció en la Avenida Caracas de Bogotá con un cartel en el que le perdía perdón a su amor? Pues ese ‘arrepentimiento’ tiene que ver con esta canción.

Thalía con Río Roma presentaron el video de ‘Lo siento mucho’, que en menos de 20 horas ya llevaba casi medio millón de reproducciones.

En las escenas, los artistas aparecen con trajes negros, pero en algunas, además, se ve a la cantante mexicana con un vestido lleno de brillo.

Alejandro Santamaría, el joven artista que se está robando el ‘show’ con su talento, se unió con Kurt para cantarle al amor por medio de ‘Encima de mil’.

“La composición relata el inicio de una relación y las emociones que vienen al comienzo: ‘De la cabeza a los pies, del sábado hasta el viernes, todos los días del mes, sus besos me mantienen, sintiéndome así, estoy con ella siempre encima de mil’”, explicó su equipo de prensa, haciendo referencia a parte de los versos del tema.

Lady Gaga aprovechó ‘Stupid love’ para hacer su primer video musical grabado únicamente con un celular y que fue dirigido por Daniel Askill.

Este tema es el primer corte del sexto álbum de estudio de la celebridad, también llamada ‘Mamá monstruo’, que vera la luz este 2020.

Wisin y Yandel tienen ‘Ganas de ti’, canción que grabaron junto a Sech y lanzaron este viernes.

“Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te perdí solo pienso en besarte…”, dice parte del estreno de los reguetoneros, que fue compuesto por los mencionados artistas en compañía de José Ángel Torres Castro, Urbani Mota Cedeño, y Luis Jorge Romero.

Pitizion contó con la colaboración de Greeicy Rendón en ‘No pasa nada’, la carta de presentación de su EP.

“Mi objetivo con este EP es empoderar a las personas desde mi realidad, la cual considero muy común, soy una chica que escribe lo que vive y canta lo que escribe, he cometido mil errores y he aprendido de ellos, no de la manera más fácil, Gracias a eso soy quien soy”, manifestó la artista, informó Jaque.

Alkilados le cantan a las relaciones que hasta ahora están empezando, “a esas primeras salidas, cuando los sentimientos empiezan a hacer presencia”, a través de su nuevo sencillo titulado ‘Algo’.

“La propuesta inicial del instrumental nació en Cartagena, en el cuarto del hotel, mientras esperábamos para salir a un concierto que se había retrasado. Recuerdo que cuando regresé a Pereira ansioso por grabarla, la grabé en mi casa metido en el vestier. Literalmente la canción salió del clóset, jaja”, comentó Juanito, uno de los integrantes de la agrupación.

La banda colombiana Asuntos Pendientes se unió a Providencia para interpretar ‘Mi playa’.

El tema, según un comunicado del grupo, un ‘rocksteady’ que narra, con un sonido cálido y melancólico, la sensación contradictoria de frustración y esperanza de un amor a medias con analogías en la lírica entre cuerpo, momentos y costa”.