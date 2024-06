‘Masterchef‘, uno de los programas más esperados y queridos por los colombianos, volvió con la participación de varios personajes afamados de la farándula colombiana.

Tal es el caso de Roberto Cano, recordado por sus papeles en producciones como: ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘La ley del corazón’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.

En una entrevista con Semana, confesó que en el pasado perdió algunos protagónicos por problemas de peso: “Un montón, y cuando me adelgacé también. Cuando iba a grabar la serie ‘Primates 2‘, en la que mi papel es el del amigo gordo, me decían que por qué me había adelgazado tanto. Yo les dije: ‘No me pienso a volver a engordar‘”, contó el actor.

Posteriormente, el bogotano pudo mantener una mayor regularidad en sus trabajos en la pantalla chica, haciendo parte de proyectos como: ‘Juanpis González: La serie‘, ‘Las Villamizar’ y ‘Cochina envidia’.

Igualmente, habló de su experiencia en la cocina y la importancia que tuvo su mamá para desarrollar las habilidades que ha demostrado en el arte culinario.

Para 2024, se metió de lleno en el ‘reality‘ del Canal RCN mostrando su destreza en la cocina noche a noche y descrestando tanto a los jueces como a los televidentes.

