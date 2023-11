A finales del año pasado, la también conocida como ‘La voz popular de América’, dio a conocer que su casa en Pereira había sido asaltada mientras ella se encontraba en una gira en España.

En esa oportunidad, la artista mencionó que le hurtaron varias cosas personales e hizo un llamado a las autoridades para que se bajaran los índices de delincuencia.

Sin embargo, este sábado la cantante narró que en los últimos días volvió a ser víctima de los delincuentes, ya que sufrió dos robos en la capital del Eje Cafetero, los cuales afectaron su carro.

El primero de ellos fue mientras se movilizaba por una vía, ya que un hombre se acercó a su vehículo y le quitó la tapa del tanque de la gasolina.

“Estaba esperando en una rotonda para poder pasar y llegó un chico de la nada y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble. Me dejó destruida esa parte y se llevó la tapa”, le dijo al programa ‘Lo sé todo’.

Pero allí no quedó todo, pues el mismo día otros dueños de lo ajeno la despojaron de uno de los espejos del carro, mientras este se encontraba parqueado.

“Salí de un lugar, dejé mi carro parqueado y cuando volví me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado. Pereira es una ciudad tan tranquila, pero están pasando muchas cosas”, agregó la artista en el mismo espacio.