Mientras zapateaba el ritmo del icónico tema We will rock you, con los puños arriba y acompañado de la frase “Viva el vallenato”, recibió Carlos Vives el galardón de los Grammy Latinos que lo identifica como el artista internacional con la mejor grabación de cumbia/vallenato de 2023.

Aunque el artista samario ya colecciona dos premios Grammy y 18 premios Grammy Latinos, por primera vez la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación reconoció su aporte al género vallenato. Ese mismo con el cual se reencontró hace 30 años y que desde entonces ha sabido arropar con esfuerzo, entusiasmo y pasión.

Carlos Vives compartió en entrevista con El Pilón la importancia de este Grammy en su carrera, destacando que cerrar este ciclo con el homenaje al maestro Rafael Escalona era fundamental.

“Es muy importante para mi carrera, porque este año, que estamos cumpliendo los 30 años, fue como cerrar un ciclo con la obra del maestro Rafael Escalona a la que nunca había tenido la oportunidad de enfrentar de esta manera”, dijo Vives, quien se las dio de dadivoso y regaló abrazos en las calles Boston, EE. UU.

Aunque tiene un lugar en el Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, Vives reconoce que la serie Escalona fue la chispa que encendió la mecha de su redescubrimiento, llevándolo de vuelta a la ‘tierra del olvido’ y reviviendo la conexión con sus raíces vallenatas.

“Haber hecho la serie fue una manera como de redescubrirme y de descubrir mi esencia, esa historia que yo tenía con el vallenato, desde mi infancia y gracias a mi papá, a mi familia, pero también entender en ese momento que yo no podía pretender ser Leandro Díaz, o ser el nuevo Alejo Durán, o ser el nuevo Colacho; yo sabía que quería ser joven, pero que también quería trabajar todo a partir de esa esencia vallenata y ese ha sido mi camino”, recalcó Vives desde España, donde hombre pilló a su esposa siéndole infiel en su casa.

Escalona como referente

‘Escalona nunca se había grabado así’ no solo es una celebración de su carrera sino también un tributo al compositor que llevó el vallenato por el mundo. Para Vives, el maestro de ‘Patillal’ fue más que un referente; fue la inspiración para forjar su propio camino en el vallenato.

“Para mí fue muy importante Escalona, me devolvió como mi identidad y entendí que había un camino allí, que no podía pretender ser el nuevo Escalona, pero sí iba a ser algo así como Elvis samario o, como yo digo, el Elvis cienaguero”, recalcó el cantante, compositor, actor y filántropo colombiano.

En cuanto a su aporte al vallenato, Vives destacó la conexión afectiva con este género que va más allá de lo folclórico. La serie Escalona fue el vehículo que le permitió entender y preservar su mundo perdido a través de los vallenatos. Su contribución al vallenato se manifiesta en la evolución hacia un "nuevo pop colombiano", donde jóvenes artistas, como Camilo y Yatra, han entendido que la esencia vallenata puede trascender lo tradicional.

“Todo lo que hemos construido ha sido con la esencia vallenata, hay un nuevo pop colombiano que nace de ese trabajo. De entender también que la modernidad podía nacer de esa tradición. Y es lo que le ha pasado a Colombia. No sé qué tanto lo valoran los vallenatos, pero el nuevo pop colombiano, el que tiene éxito, el de Camilo, el de Yatra, el nuestro, el de Gusi, el de todos, es un pop nacido del vallenato. Es gente joven que entendió que esa esencia vallenata no solamente era para hacer canciones tradicionales, sino para hacer una nueva canción colombiana de la que yo también he formado parte”, recalcó el ícono colombiano.

Vallenato: el rock de mi pueblo

El álbum ganador del 18 Grammy Vallenato/Cumbia, según Vives, representa el “rock de mi pueblo”, una fusión auténtica de elementos vallenatos en instrumentos eléctricos. A pesar de la inicial resistencia en el mundo vallenato, Carlos Vives, quien recibió su doctorado ‘honoris causa’, que le dieron por poderosa razón, defiende la originalidad de esta propuesta, que no imita el rock sino que aplica patrones vallenatos en un contexto contemporáneo.

"Sé que he probado muchas cosas, sé que el vallenato me conecta con esos espíritus importantes que me dieron y fortalecieron mi identidad, el vallenato es algo que vive dentro de mí, con lo que me crie y lo que mis días me enseñaron a amar. Es decir, con el vallenato hay una conexión de afecto más que de aprovechar un folclor, muy popular o muy alegre", puntualiza Vives.

Y resalta: “El vallenato es mi conexión afectiva con mi mundo perdido, el mundo de mi papá, de mi infancia, que a los 11 años perdí y quedé conectado con él, quedé conectado con ese mundo que perdí, a través de los vallenatos. Y cuando hice Escalona fue como entenderlo”.

Con ‘Escalona nunca se había grabado así’, Carlos Vives se reunió con Egidio Cuadrado y los músicos de La Provincia y grabó nuevamente grandes composiciones de Escalona, pero con una propuesta contemporánea. No solo rindió homenaje a un ícono del vallenato, sino que dejó una marca en la evolución musical de Colombia.

Un Grammy Latino que no es solo un premio; es la culminación de una trayectoria que ha redefinido el vallenato para las generaciones presentes y futuras.

