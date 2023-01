Así quedó registrado en la serie ‘Los Montaner’, de Disney +, en donde la familia mostró un poco de su día a día y contó anécdotas desconocidas, como la historia detrás del restaurante que tienen en Miami.

En la serie se refleja la unión familiar que hay entre todos (tanto que harán una boda múltiple para que todos se vuelvan a casar), pero también confesaron que no siempre fue así.

Ricky Montaner no se llevaba bien con novia de su hermano Mau Montaner

Ricky, que en realidad no tiene el famoso apellido de su papá, y Sara Escobar, colombiana que está casada con Mau, contaron en la serie que cuando ella empezó la relación amorosa con su hermano no se querían.

Los cuñados no dieron detalles de por qué no se llevaban bien en ese momento; no obstante, sí relataron que cuando se encontraban se hacían mala cara y ni se saludaban.

Todo cambió con el tiempo. Escobar se volvió como una hermana más para Ricky y Evaluna. La paisa se convirtió en la primera persona externa en ingresar a la famosa familia; se casó con Mau Montaner en el 2018, luego de varios años de noviazgo.

Este es un video de la boda:

En 2022, la pareja tuvo a su primer hijo, Apolo, meses después del nacimiento de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna.