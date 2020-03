green

Un tono que se ve como violeta o rosado, pero que el artista dice que es morado, aunque su hijo le pidió rojo pasión, fue el color que escogió el intérprete de ‘La mordidita’ durante su tiempo en cuarentena en medio de la crisis que ha generado el coronavirus.

Precisamente de eso fue que habló después de mostrar su pelo, pues, como dijo, todo “parece ciencia ficción, una película de ciencia ficción”.

Ricky Martin rechazó tajantemente en su grabación que a la poca data que hay sobre el virus se sume la negación de muchas personas: “Escucho mucha gente diciendo: ‘Eso afecta únicamente a la gente de edad’. Acabó de salir un estudio de parte del gobierno federal de los Estados Unidos que dice que el 20 % de los pacientes que han sido hospitalizados aquí en Estados Unidos van de los 20 años a los 44, así que esa teoría de que eso le va a afectar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ya quedó atrás”.

Martin reiteró la importancia de la cuarentena radical y llamó a quienes no la hacen “brutos” e “ignorantes”.

“Una persona que no tiene empatía, te tengo que ver como criminal […] No seamos ingenuos. No tenemos mucho control. El único control que tenemos es nuestra decisión de quedarnos en casa […] Quédate en casa. No seas irresponsable. Mi suerte depende de ti, y tu suerte depende de mí”, finalizó el artista.