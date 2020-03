green

Según Pop sugar, el artista estadounidense ha encontrado apoyo en otras familias que han pasado por su misma situación: “Hemos conocido a tantas parejas geniales que tienen la misma historia… no nos sentimos solos”, dijo el cantante al medio.

Lance también aseguró que aunque sabe de las complicaciones de concebir un bebé de esta manera, y que las primeras semanas son las más difíciles, le es muy complicado no tener la esperanza de que resulte:

“Tratas de engañarte para no emocionarte porque sabes que cualquier cosa puede suceder, especialmente en las primeras semanas cuando hay una gran posibilidad de que los embriones no se peguen”.

Sin embargo para Bass y esposo no imaginar una vida en familia y planear el futuro se hace mucho más difícil cuando se sabe el sexo del bebé, así lo manifestó al mismo portal: “Siempre tendrás esos pensamientos, especialmente cuando sabes qué es… imaginas cómo sera, con quién se casará y todo ese tipo de cosas”.

Pero, a pesar de las dolorosas pérdidas, los cónyuges no pierden la esperanza de tener un heredero:

“Nueve no funcionó, así que ahora estamos en diez, y esperamos que la próxima vez funcione, trato de no preocuparme por eso”.

El exintegrante de la famosa ‘boy band’ de la década de los 90 no descartó la posibilidad de, si su último intento no se da, tener un bebé por medio de la adopción: “Hay muchos niños que necesitan ser adoptados, no me opongo a seguir adelante y adoptar si esto falla la próxima vez”, dijo el artista.