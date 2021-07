Ricardo Maldonado Morales, mejor conocido como ‘Richie’ Ray, es uno de los máximos exponentes vivos de la salsa, y ha estado vigente desde 1964, con éxitos musicales como ‘Sonido bestial’, ‘Agúzate’ y ‘Yo soy babalú’, en compañía de su compatriota puertorriqueño, el cantante Bobby Cruz.

En días pasados, el pianista, arreglista y compositor publicó en su cuenta de Facebook que estaba contagiado de COVID-19.

Para su fortuna y la alegría de sus seguidores, el músico publicó este miércoles un mensaje en el que se le ve muy sonriente (y delgado) al lado de su piano:

“Me salí de la cama, me vestí, me peiné y me senté al piano para demostrarles que me estoy recuperando muy bien del Covid”, escribió, y añadió, mientras pedía a sus seguidores que oraran por él: “Hoy estoy mejor, aunque aún me siento acatarrado. Esto a mi esposa Angie y a mí nos ha afectado un tanto la respiración pero ya hoy estamos mucho mejor”.