Este 28 de diciembre se estrenarán nuevos capítulos del docureality, ‘Los Montaner’ en Disney+. En esta segunda tanda de episodios, se conocerá desde la intimidad de la familia cómo terminó la boda de Ricky y Stef, el nacimiento de Índigo, la primogénita de Evaluna y Camilo, y el embarazo de Mau y Sara.

(Le puede interesar: ¿Romance confirmado? Más pruebas de amor entre Jessica Cediel y Ovy On The Drums)

El adelanto revela algunos de los momentos de los cinco episodios finales de la serie que se sumerge en la intimidad de una de las familias de artistas más destacadas de Latinoamérica, integrada por Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna, Stef, Sara y Camilo.

Con entrevistas confesionales, momentos cinematográficos, fragmentos de shows en vivo y fotos y videos privados, ‘Los Montaner’ brinda un acceso único a la cotidianidad de la familia Montaner y al detrás de escena de grandes acontecimientos de sus vidas personales y profesionales.

La segunda parte de la serie también muestra las sesiones creativas de Mau y Ricky para componer nuevas canciones y la dirección por parte de Marlene de dos videos musicales de la familia.

(Lea también: Carlos Calero y más famosos reaccionaron al mensaje de Iván Lalinde a su mamá fallecida)

En entrevista, Ricardo y Marlene develan algunos detalles que no pueden pasar desapercibidos para estos nuevos episodios que llegan a Disney+ este 28 de diciembre.

¿Quién se olvida siempre de las llaves?

Ricardo: Marlene.

Marlene: Claro que no.

Ricardo: No, no te olvidas de las llaves porque siempre las llevas en el bolso y se pierden. Las llaves del carro no se saben dónde están.

Marlene: Este juego no va a servir con nosotros.

View this post on Instagram A post shared by Los Montaner (@losmontaner)

¿Quién pasa más tiempo en el celular?

Ricardo: Tú, mucho.

Marlene: Ay, Dios mío.

Ricardo: Esa es una costumbre tuya. Mucho celular.

¿Quién se duerme en cualquier lugar?

Ricardo: Camilo.

Marlene: Pensé que era yo.

Ricardo: Tú no te duermes nunca. Bueno, te da sueño y yo me tengo que parar de dónde esté para irnos a la casa.

¿Quién es el peor para guardar un secreto?

Ricardo: Ricky.

Marlene: Montaner.

Ricardo: ¿Yo? ¿Yo meto la pata? Nunca.

Marlene: Hace poquito sí lo hiciste.

View this post on Instagram A post shared by Los Montaner (@losmontaner)

¿Quién da los mejores regalos?

Marlene: Bueno, Ricardo, sin duda.

¿Quién es el o la más antisocial?

Ricardo: Pregúntale a Marlene si va a venir para los Grammy.

Marlene: Yo no, no iré.

¿A quién le gusta más salir de fiesta?

Marlene: Ricky y Steff.

Ricardo: Ricky es el alma fiestera.

¿Quién da los mejores consejos?

Marlene: Marlene.

Ricardo: Siempre, y la más humilde también.

¿Quién da los mejores abrazos?

Ricardo: Qué buena pregunta. A mí, particularmente, me gustan mucho los tuyos.

Marlene: Te amo.

Ricardo: Sí, quería que lo supieras.

View this post on Instagram A post shared by Los Montaner (@losmontaner)

Lee También

‘Los Montaner’ llega el 28 de diciembre luego de su estreno en Disney+ el pasado 9 de noviembre. En sus primeros siete días en la plataforma, los primeros cinco episodios del docureality tuvieron un gran desempeño en Argentina, México y Colombia, así como entre la audiencia hispana de Estados Unidos, España y otros mercados internacionales.

Creada por los Montaner y Lex Borrero, producida por ENTERTAIN Studios y con la colaboración creativa de Disney Branded Television unscripted team, “Los Montaner” tiene diez episodios de entre 40 y 45 minutos de duración.

Lex Borrero, Tommy Mottola, e Ivanni Rodríguez son los productores ejecutivos junto a Ricardo, Marlene, Mau y Ricky Montaner. A ellos se les suman Santiago Zapata y Chris Smith, quienes además de desempeñarse como productores ejecutivos son los showrunners y directores de la serie para NTERTAIN Studios.