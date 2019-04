Facebook: 'The lion king'.

La convención que inició el primero de abril, y que finalizará el 4 de este mismo mes, reunió en Estados Unidos a asistentes de más de 80 países para mostrar las novedades de la industria.

De acuerdo con Mashable, una de las más aclamadas en la sala fue la nueva versión de una escena que recreará la película del ‘Rey León’, que se lanzó por primera vez en 1984.

En las imágenes que duraron aproximadamente 5 minutos se apreció el momento en que Mufasa le dice a Simba: “Todo lo que toca la luz es nuestro reino”, según Variety.

Esta escena dejó a los asistentes asombrados por la gran calidad que tienen los efectos visuales, los cuales aturdió a los asistentes con imágenes “perfectas y extraordinarias”, dice IndieWire.

Las aclamaciones en Twitter no tardaron en aparecer con comentarios como: “Efectos extraordinarios. (…) Muy realista. Esto va a hacer mucho dinero”, “Todavía creo firmemente que no existe motivo para que esta película no exista”, “Gran pequeña escena de ‘El Rey León’ fue mostrada y los efectos son increíbles. Emocional, divertida y adorable; será genial”.

Desde #CinemaCon llega un vistazo de #Scar para #TheLionKing junto con otro póster del próximo estreno de #Disney pic.twitter.com/xqq0ZYUqtZ — Desde La Butaca 🎬🍿 (@Desde_LaButaca_) April 1, 2019

Además, durante el evento se revelaron más películas de Disney.

Observen el poderoso calendario de películas que presento #Disney en la #CinemaCon incluyendo ya propiedades de Fox. pic.twitter.com/SEpLPCYUsn — Taquilla México (@TaquillaMexico) April 4, 2019