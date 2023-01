En un video se muestra cómo el actor Jeremy Renner es trasladado a un Hospital. Las imágenes empiezan momentos después de que el actor fue cargado en el helicóptero a las 9:50 a. m. en cercanías a su casa, en el estado de Nevada. Según algunos paramédicos que llevaron a cabo el rescate, la mayor preocupación no era el estado de salud del actor, sino las condiciones naturales de la zona, pues su difícil acceso podría complicar más el rescate.

(Vea también: Jeremy Renner: revelan en cuál parte del cuerpo sufrió graves heridas el ex de Jessica Cediel)

Jeremy Renner, actor que interpreta al héroe del Mundo Cinematográfico Marvel, ‘Ojo de Halcón’, sufrió un accidente con la nieve el primero de enero, en Nevada, Estados Unidos. El actor y productor de cine fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, pues su estado era crítico.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident #Trending pic.twitter.com/VlpV7LK4LG

— 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) January 2, 2023