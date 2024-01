El cantante puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, lamentó en su cuenta de X la muerte del empresario presentador y locutor colombiano Julio Sánchez Vanegas, quien falleció el viernes 26 de enero a los 93 años.

“Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia”, escribió el cantante.

Chayanne hizo referencia a su paso por “Espectaculares Jes”, programa que Sánchez Vanegas presentó y dirigió entre 1967 y 1994. Por ese programa, pionero en su estilo, pasaron, entre otros, figuras como Barry White, Billy Preston, Dizzy Gillespie, Astor Piazzolla, Nara Leao, Eddie y Charlie Palmieri, Tito Puente y Héctor Lavoe.

El mensaje de Chayanne se suma al de otras personalidades del mundo del entretenimiento y el periodismo que reconocieron el legado del empresario.

“Mi saludo y abrazo de solidaridad para usted Julio Sánchez Cristo y su familia, por la partida de su señor padre Don Julio Sánchez Vanegas de quien solo tengo recuerdos de cariño, amabilidad y apoyo a nuestro trabajo y al desarrollo de la industria de la comunicación. Descanse en paz”, dijo el cantante y actor César Mora en su cuenta de X.

Julio Sánchez Vanegas nació en Guaduas, Cundinamarca, en 1930. Fundó la empresa televisiva Producciones JES en 1964, que transmitió sus producciones a los canales públicos de Inravisión, conocido actualmente como la RTVC. Algunos de sus programas más populares fueron Concéntrese, Espectaculares JES y Panorama.

Fue la primera persona en aparecer en la televisión colombiana en 1963, y contó con los derechos de transmisión de Miss Universo en el país por más de 40 años. Entrevistó al actor de la Época Dorada de Hollywood, Kirk Douglas, en 1956, y protagonizó algunas películas en México como: El milagro de sal y Mares de pasión.

