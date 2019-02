Mediante sus historias de Instagram, la creadora de contenido habló de todas las críticas que está recibiendo por su actitud y hasta del cómo debería vestirse después de haber perdido al amor de su vida: Legarda. Pero lo que más sorprendió fueron los retos que según ella enfrentará.

“Ahora mi reto es seguir afrontando este dolor y saber cómo llevar a todos los que me van a querer atacar por cada paso que empiece a dar de aquí en adelante”, detalló Luisa Fernanda.

En medio del escrito, la también ‘instagramer’ aseguró que necesitará de “sabiduría para saber llevar” su vida y su carrera.

Luisa aprovechó para recordar que todo lo que ha hecho hasta el momento es porque tiene claro que a Legarda le hubiese gustado verla sonreír y cumpliendo sus sueños.

“A Fabio le encantaba verme feliz, le encantaba que me arreglara, que me vistiera sexy, que bailara y cantara. No le gustaba nada triste. Fabio es amor y alegría pura”, explicó.