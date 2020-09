green

“Una señora me comentó: ‘Te vistes muy feo, no te vistes a la moda, con esos millones que ganas, no te pones cosas de marca, aprende de muchas compañeras tuyas’”, comenzó contando la también empresaria en sus historia de Instagram, antes de explicar que el tema la dejó pensando, y por eso quiso compartirlo con su comunidad en la red social.

“No me gusta compararme con nadie, porque yo siento que todas mis compañeras de trabajo, mis amigas, cada una tiene su estilo y cada una es maravillosa en lo que hace, en cómo se viste”, expresó sobre uno de los puntos de su crítica.

Luego, Carolina Cruz aclaró que su estilo es muy sencillo, y así ha sido siempre. Además, añadió que es “básica”, que es de ‘jeans’, pantalones sueltos, que es cero “mostrona” y le “cuesta trabajo ponerse un escote”.

Las historias de la modelo, que la semana pasada se rumoró que estaría esperando su segundo hijo, ya no están disponibles en su cuenta, pero han sido replicadas por otros perfiles dedicados a famosos en la misma red social, como se puede ver a continuación.