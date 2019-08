View this post on Instagram

Celebrar la vida y el amor!!! Pobre mi @mati.mier no sabia que hacer con tanto globo por todo lado. ✈️✅ Tortas: @pallizreposteria ❤️😻 decoración tipo travel de @innoballoons.oficial ❤️ y nuestro viaje a Japón con el sushi 🍣 de @eventoc_food_show 🍣🧿🇮🇨🇲🇻🤭✈️ mis cómplices siempre ❤️😻 y que los sigas cumpliendo feliz. Te amo