El cantante de género popular Gabriel Arriaga ha marcado la historia de la música colombiana con temas como: ‘Aunque no sea mayo’, ‘La noche perfecta’ y ‘Letra Chiquita’; sin embargo, en la actualidad no la pasa bien. Según expuso el caqueceño en el programa La Red, de Caracol TV, se siente estancado en su carrera, aunque no pierde la fe de seguir creciendo.

Arriaga estuvo en La Red de Caracol TV, espacio en el que confesó que desde la muerte de su padre ha tenido varios problemas anímicos e incluso, actualmente, lo sigue extrañando.

“Lo extraño, cada día me hace falta, fue mi amigo, pero tengo mi corazón y mi conciencia tranquila con ese papá que Dios me regaló, porque yo no se lo pedí”, dijo entre lagrimas.

Según el artista, su progenitor falleció hace cuatro años cuando tenía 81. Sus problemas de salud se desencadenaron luego de que este dejara el cigarrillo y, paulatinamente, sus pulmones se fueron afectando. Esta situación fue devastadora para el autor de ‘Letra Chiquita’, quien reveló su testimonio entre lágrimas.

En el mencionado programa, sostuvo: “Apenas tenía 81 años, él estaba muy bien de un momento a otro, deja de fumar y con el tiempo empieza a tener problemas de sus pulmones, porque fumó mucho y eso fue muy berraco”.

Finalmente, confesó que se sentía estancado, pero confiaba que pronto todo iba a ser favorable para él. Si bien su canción más reciente fue publicada hace dos meses, recalcó que en los últimos años tuvo que prescindir de varios miembros de su equipo de trabajo, ya que económicamente no estaba fluyendo.

“Hace unos días le dije a un amigo: ‘no estoy caído, estoy acurrucado para echar para arriba’, de la mano de Dios voy para arriba; me tocó fuerte porque casi no había trabajo, me tocó despedir a las personas que trabajaban conmigo, he sido siempre muy positivo cada día que me despierto le agradezco a Dios”, puntualizó.

