Y en el danzar del Alba, en el vaivén del viento se juntaron las almas cuando te vi partir… El y yo par de locos enamorados que después de 3 años nos hemos vuelto a reunir. A veces no puedes explicarlo simplemente lo sientes, que él es tu amor, tú alma gemela, por siempre y para siempre. El tiempo y la distancia son como el silencio en la música 🎵… un respiro dentro de una obra maestra. Te amo @juanmamedinaoficial y hoy quiero gritarlo porque mi amor no entiende de tibiezas, si decido apostar apuesto de verdad , si estoy viva vivo sin piedad y si te amo te amaré con todo. Que viva el amor, la fé y el perdón 👫❤️ #mylove #newsong