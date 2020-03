green

Lo hizo en el programa ‘The Suso’s show’, donde la exseñorita Colombia estaba invitada este domingo, junto a los nuevos jurados de ‘A otro nivel’.

Sin embargo, Vega no pudo asistir y envió un mensaje en video que fue proyectado en el set al que sí llegaron Diego Torres, Greeicy Rendón y Paola Jara, quienes calificarán a los cantantes en la nueva etapa del reality, que inicia este lunes.

“’Suso’, ¿cómo así que andas diciendo que soy tu novia? Si tu no me has invitado a comer”, dijo la presentadora del concurso del Canal Caracol en un tono que, evidentemente, dejó ver que todo se trataba de un juego.

Como si estuviera hablando en directo con la ex-Miss Universo, cuando en realidad se trataba de un video pregrabado, el comediante contestó: “cuando quieras comemos”, luego de lo cual se escuchó el ‘sí’ de la presentadora ante una posible invitación de ‘Suso’.

El juego continuó en Twitter, donde el comediante ‘declaró’, muy a su estilo, su amor por la bella modelo.

