“Mi vida es un poquito más feliz”, “Quiero un bebé Yoda”, “Es la cosa más bella del mundo” o “Les dejo al bebé Yoda para que duerman felices” son solo algunos de los cientos de comentarios que se leen en redes como Twitter como reacción al inesperado personaje que mostró Disney+.

– Disney+ no me emociona mucho, y ya no tengo esperanzas con Star Wars, ya no se puede hacer nada para arreglar lo que se hizo mal.

Disney+ : Aquí está Yoda bebé

– Cállate y toma mi dinero pic.twitter.com/K2y0lh8BKw

— Cocóptero (@cocopterotuits) November 13, 2019