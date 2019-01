Así acaba de reaccionar @yalitzaapariciomtz a su nominación al Oscar a Mejor Actriz Principal: . “Desde la primera audición hasta esta mañana, mi viaje con ROMA ha sido extraordinario. Como hija de una empleada doméstica y siendo yo una mujer indígena, me enorgullece que esta película ayudara a que aquellos que nos sentimos invisibles, ahora se nos vea. Estoy eternamente agradecida con la Academia por reconocer a ROMA y me siento orgullosa de ser parte de la visión de Alfonso (Cuarón). Felicitaciones a Alfonso, a todo el elenco y al equipo y a mi querida amiga Marina de Tavira. Lo recibo con gran humildad y honor. Gracias”. (Yalitza Aparicio) . Texto original en inglés: “From the very first casting call to this morning, my ROMA journey has been extraordinary. As a daughter of a domestic worker and an indigenous woman myself, I am proud this movie will help those of us who feel invisible be seen. I am eternally grateful to the Academy for recognizing ROMA and am honored to be part of Alfonso’s vision. Congratulations to Alfonso, the entire cast and crew, and my dear friend Marina De Tavira. I am so humbled and honored. Thank You.” (Yalitza Aparicio) . #Roma #RomaCuaron #MejorActriz #Yalitza #YalitzaAparicio #OjoCriticoOscars

