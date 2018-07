Martin no pudo contener su alegría por la candidatura que recibió el jueves 12 de julio por su papel de Antonio D’Amico en la serie ‘American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace’, como lo mostró en una historia de Instagram.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar 'Game of Thrones' lidera los Emmy con 22 nominaciones

El cantante y actor aparece saltando y gritando que fue nominado al Emmy, hasta que él mismo señala que se está volviendo loco, al darse cuenta que su emoción está fuera de control.

Así está la competencia para Ricky:

Jeff Daniels – ‘Godless’

Brandon Victor Dixon – ‘Jesus Christ Superstar Live In Concert’

Ricky Martin – ‘El asesinato de Gianni Versace’

Edgar Ramírez – ‘El asesinato de Gianni Versace’

Finn Wittrock – ‘El asesinato de Gianni Versace’

Michael Stuhlbarg – ‘The Looming Tower’

John Letuizamo – ‘Waco’

La serie tiene en total nueve nominaciones a los premios Emmy, que se entregarán el 17 de septiembre.