Por la vida de Shakira han pasado, al menos, seis amores: Óscar Pardo, Óscar Ulloa, Gustavo Gordillo, Osvaldo Ríos, Antonio de la Rúa y Gerard Piqué.

La gran mayoría de esos hombres han sido la inspiración de la barranquillera para escribir varios de sus exitosos temas musicales como: ‘Antología’, ‘¿Dónde estás, corazón?’, ‘Tú’, ‘Suerte’, ‘Día de enero’, ‘Me enamoré’, y muchos más.

(Vea también: Shakira: su edad real, cuánto mide, sus ex, fortuna con la que supera a Piqué y más)

Muchas de esas relaciones han sido mediáticas, pero otras no, como su primer noviazgo, mismo que comenzó cuando ella iniciaba la adolescencia.

En una entrevista que la artista dio a un programa de televisión en Venezuela, en 1999, habló un poco de la confianza que tenía con sus padres y de cómo les comunicó que se había enamorado por primera vez.

Durante la conversación con Maite Delgado, la presentadora le preguntó si ella en su adolescencia ya tomaba sus propias decisiones o lo hacían sus padres, a lo que Shakira aseguró que lo hacía ella misma.

“Siempre he sido muy autónoma y muy independiente en las decisiones que tomo. Desde que tengo 5 años escojo que me pongo de ropa, y así lo he hecho también con todo lo que tenga que ver con mi carrera artística”, explicó la cantante, que en ese momento tenía 22 años.

Y agregó: “Ellos no se meten ni en mi vida profesional ni en mi vida sentimental. Siempre son el consejo cuando lo necesito”.

Lee También

Asimismo, la prima de Valerie Domínguez contó una anécdota de cómo su papá, William Mebarak, reaccionó cuando ella le confesó que se había enamorado por primera vez.

“Recuerdo que cuando tenía 12 años tuve mi primer novio. Yo le dije a mi papá: ‘Me gusta Óscar’, era mi vecino, me encantaba y me moría por él. Mi papá me dijo: ‘Cómo te va a gustar Óscar si solo tienes 12 años. ¡Esto no puede ser posible!’”, recordó entre risas Shakira.