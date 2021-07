El periodista no solo indicó que los cantantes de ‘Como si nada’, al parecer, ya no estarían en la producción que llevaría el nombre de su tour ‘La conquista’, sino que reveló la razón por la que no la pareja habría aceptado.

“Se dice que ni Paola Jara ni Jessi Uribe llegaron a un acuerdo económico [con RCN] y que parece que no estarán en la producción”, aseveró el comunicador.

El canal no ha mencionado nada al respecto, pero en la grabación de Carlos Ochoa, incluso, se recuerda cómo el medio venía promocionando la novela con los dos artistas de música popular como sus protagonistas.

Es más, RCN había aclarado que, si bien tendrían a las dos estrellas colombianas actuando, el relato no sería sobre su amor. “Jessi Uribe y Paola Jara debutarán en la actuación como protagonistas de ‘La conquista’, una historia de ficción que narra un romance surgido a partir de la música”, fue lo que comunicó el canal hace algunas semanas.

¿Pipe Bueno reemplazará a Paola Jara y Jessi Uribe en novela de RCN?

Luego de informar que la actuación de los novios Uribe-Jara (que ya están comprometidos) no se daría en ‘La conquista’, Carlos Ochoa aseguró que eso no habría sido impedimento para continuar con los planes de grabar la producción.

“Me cuentan que la novela sí se va a hacer y que el protagonista sería Pipe Bueno con una cantante de música popular, nueva”, explicó el experto en telenovelas.

Este es el video del periodista de entretenimiento contando lo que estaría pasando con la nueva apuesta que RCN andaba promocionando con la cantante de ‘No me preguntes’ y su novio, el intérprete de ‘Dulce pecado’. Cabe mencionar que ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido la información, pero de ser cierta sería el segundo protagónico de Pipe Bueno, pues el primero es con una serie de Disney.