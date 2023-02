La intérprete de ‘Loba’ puso en el radar a su sobrina cuando contó con orgullo que ella fue la creadora de una sudadera, cuyo buzo tiene estampada la frase: “Las mueres ya no lloran las mujeres facturan”, de su canción con Bizarrap, dedicada a su expareja Gerard Piqué.

En este trino, la barranquillera modeló la prenda:

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

— Shakira (@shakira) February 17, 2023